Come l’Africa è riuscita a debellare la poliomelite (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quando si parla di malattie, in special modo di quelle infettive, si fa spesso riferimento alla prevenzione. Perché prima delle cure – che sopraggiungono solo dopo esser entrati in contatto con un determinato virus – , occorre tentare di capire quali siano i passaggi clinici per interrompere quel domino che rischia di provocare focolai. Questa volta non si parla di Coronavirus e Covid, ma di poliomelite: grazie a una campagna di prevenzione, che va avanti da tre decenni, l’Africa è riuscita a debellarla. LEGGI ANCHE > Jonas Salk, il medico che inventò il vaccino contro la poliomelite L’annuncio è arrivato direttamente dalla Commissione per la Certificazione Regionale dell’Africa, un’organizzazione che – su mandato dell’Oms, ha ufficializzato ... Leggi su giornalettismo

Occe64 : RT @MedBunker: E in mezzo al caos di informazioni e alle notizie che trattano le malattie come fossero gossip ci perdiamo gli eventi storic… - g_silvestro1 : RT @MedBunker: E in mezzo al caos di informazioni e alle notizie che trattano le malattie come fossero gossip ci perdiamo gli eventi storic… - danieleinad83 : RT @MedBunker: E in mezzo al caos di informazioni e alle notizie che trattano le malattie come fossero gossip ci perdiamo gli eventi storic… - Gnomo_Boleto : RT @MedBunker: E in mezzo al caos di informazioni e alle notizie che trattano le malattie come fossero gossip ci perdiamo gli eventi storic… - navib30 : RT @MedBunker: E in mezzo al caos di informazioni e alle notizie che trattano le malattie come fossero gossip ci perdiamo gli eventi storic… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’Africa Genova, perché Faber stride con quella cerimonia Telejato