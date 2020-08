Ciclismo, Landa non si accontenta: "Voglio vincere il Tour, il percorso mi piace" (Di mercoledì 26 agosto 2020) O gregario o fermato da problemi fisici o sfortuna, ma stavolta sarà diverso. Mikel Landa punta dritto al bersaglio grosso del Tour , forte di una buona condizione dopo i problemi alla schiena che lo ... Leggi su quotidiano

Bologna, 26 agosto 2020 - O gregario o fermato da problemi fisici o sfortuna, ma stavolta sarà diverso. Mikel Landa punta dritto al bersaglio grosso del Tour, forte di una buona condizione dopo i prob ...Niente Tour de France per Mark Cavendish. Niente Tour de France per il miglior sprinter di sempre nella storia della Boucle: Cav conta 30 successi in volata, a meno 4 dal record assoluto di Eddy Merck ...