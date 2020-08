Castelfranci, sorpresi di notte nei pressi di abitazioni: foglio di via per due napoletani (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Durante l’espletamento di tale attività, a Castelfranci, una pattuglia della locale Stazione ha sorpreso due uomini che, in orario notturno, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di ... Leggi su anteprima24

