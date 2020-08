Cassino: L’81enne Umberto Pariselli è stato ucciso da un’auto mentre andava in bici (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cassino – Nella serata di ieri, 25 Agosto, a Cassino, i militari della locale Compagnia Carabinieri traevano in arresto D.P.E., 58enne, per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Nell’ambito dei predisposti servizi preventivi, i militari della Stazione Carabinieri di Cervaro, nel transitare lungo la statale 430 ”Valle del Liri”, al confine tra i comuni di Cassino e San Vittore del Lazio, e precisamente nei pressi di un noto ristorante della zona, notavano a terra sul ciglio della strada un uomo, con a fianco la bicicletta semi distrutta. Subito i militari cercavano di soccorrere il malcapitato che nonostante le immediate cure dei sanitari del 118 decedeva. Sul posto la Centrale Operativa della Compagnia inviava altresì i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

