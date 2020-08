Bracciante, capi ci chiamavano 'animali' (Di mercoledì 26 agosto 2020) MILANO, 26 AGO - "Mi ha detto che siamo dei poveracci africani che non hanno niente, poi mi ha spintonato violentemente provando a buttarmi fuori dall'ufficio e mentre mi spingeva continuava a venirmi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

“Ci chiamavano coglioni, animali, negri di merda. Ci dicevano che in africani siamo tutti dei poveracci che non hanno niente”. Questa la testimonianza di uno dei cento braccianti schiavizzati dall’azi ...Continuano le indagini relative ai casi di caporalato all’interno dell’azienda italiana StraBerry. Spunta la testimonianza di un bracciante: “Ci dicevano poveracci africani e usavano parole come negro ...