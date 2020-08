Barcellona, Trincao si presenta: «Vorrei che Messi restasse qui» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il neo acquisto del Barcellona, Francisco Trincao, ha parlato di Leo Messi nella conferenza stampa per la sua presentazione Francisco Trincao, neo acquisto del Barcellona, ha parlato di Leo Messi durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante argentino: «Non ho ancora parlato con Koeman. Per quel che riguarda Messi ovviamente Vorrei che restasse, ma non posso dire niente, vediamo cosa succederà. Non so cosa succederà, io sono qua per aiutare la squadra e per crescere ancora» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"Per me Messi ha già ha la sua prossima squadra ed è l'Inter. In Italia si pagano meno tasse, infatti anche Cristiano Ronaldo si trova in Serie A. È più difficile vederlo in Premier al City, nonostant ...

Il fuoriclasse argentino ha comunicato alla società la sua decisione di abbandonare i colori blaugrana che ha indossato per tutta la carriera come una seconda pelle BARCELLONA – Svolta epocale nel mon ...

