Barcellona: Dallo spogliatoio ai tifosi: tutti con Messi. E contro Bartomeu (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi e Bartomeu, ne resterà soltanto uno. Tra il fuoriclasse argentino e il presidente blaugrana è ormai guerra aperta. Il burofax con cui la Pulce ha comunicato al Barça la volontà di rescindere il ... Leggi su gazzetta

ETGazzetta : #Barcellona caos: dallo spogliatoio ai tifosi, tutti con #Messi. E contro #Bartomeu - MikyConsoli : @paxer89 @ShOwmeHOw2play Se fosse vera la storia della granata direi che anche l'epilogo potrebbe essere diverso da… - CMercato24H24 : Situazione che ha del clamoroso in quel di #Barcellona: è tutto vero, #Messi ha chiesto la cessione immediata ai bl… - xAndryInter : Allenatori sconosciuti, mercati ridicoli, dallo scambio Ibra Eto'o alla cessione di Neymar sostituito con Coutinho… - paolo_moras : @cmdotcom Sul risultato di 1 a 0 in favore del Barcellona fallo di mani, in area, commesso proprio dallo svizzero.… -