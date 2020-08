Anticipazioni Una Vita Puntate dal 31 Agosto al 6 Settembre 2020: Un Corteggiatore per Rosina! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 31 Agosto a domenica 6 Settembre 2020: Rosina riceve un invito speciale. Genoveva nei guai… Anticipazioni Una Vita: Ignacio, un vecchio amico di Rosina, le propone di vedersi… Genoveva diventa “più buona” e lascia intendere di essersi innamorata di Felipe. Marcia ruba delle carte importanti all’avvocato, mentre Lolita schiaffeggia la Salmeron dopo la grande rivelazione di Alfredo! Genoveva apparirà come redenta nei prossimi appuntamenti della soap iberica… ciò sarà dovuto all’attrazione verso Felipe? Nel frattempo, per Rosina, dopo la fine del suo matrimonio con Liberto, arriverà un nuovo amore… Le nuove ... Leggi su uominiedonnenews

