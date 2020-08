Ancora proteste in Wisconsin per Jacob Blake, vittima dalla polizia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora proteste a Kenosha nel Wisconsin per Jacob Blake, colpito con sette pistolettate alle spalle da un agente di polizia. L'uomo, afroamericano, 29 anni, è vivo e in condizioni gravi ma stabili. Gli abitanti della cittadina hanno protestato pacificamente dopo due notti di violenze. In strada è sceso anche il sindaco John Antaramian, per denunciare le violenze e il vandalismo ma anche per promettere che giustizia sarà fatta e che le indagini condotte dallo Stato del Wisconsin saranno accurate. Secondo il suo avvocato, Jacob Blake era intervenuto per sedare una rissa fra due donne. Due poliziotti giunti sul luogo per qualche motivo devono averlo ritenuto aggressivo; lo hanno seguito e gli hanno sparato alla schiena ... Leggi su ilfogliettone

