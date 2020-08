Allan al capolinea azzurro, imminente il passaggio all’Everton (Di mercoledì 26 agosto 2020) La trattativa che porta Allan verso Carlo Ancelotti all’Everton sembra essere conclusa, in positivo. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Allan non … L'articolo Allan al capolinea azzurro, imminente il passaggio all’Everton proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Luca73041 : @ADeLaurentiis presidente le chiedo di non tirare troppo la corda con richieste oggi fuori mercato per i vari Allan… -

Il direttore di Tmw Radio, Niccolò Ceccarini, ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato su Tmw. Ecco le sue parole: “Dopo l’arrivo di Osimhen, iper il il Napoli è diventato centrale il mercato in us ...Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sul mercato azzurro su Tuttomercatoweb: "Dopo l’arrivo di Osimhen, iper il il Napoli è diventato centrale il mercato in uscita. Giuntoli ...