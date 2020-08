Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 18:45 (Di martedì 25 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CI SONO CODE PER UN INCIDENTE RA LE USCITE FIANO RomaNO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORAMIA RIMOSSO TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SI RALLENTA INVECE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA COLLEVERDE E SVINCOLO DEL RACCORDO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ... Leggi su romadailynews

