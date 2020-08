Travaglio e i deputati con il bonus: «Arrendetevi, siete circondati» (Di martedì 25 agosto 2020) Marco Travaglio sul Fatto oggi fa sapere a che punto è la richiesta di accesso agli atti del Fatto Quotidiano sul bonus 600 euro. L’11 il Fatto ha chiesto all’Inps e al Garante della Privacy l’accesso agli atti per conoscere i nomi. L’Authority ha prima comunicato che i nomi l’Inps li poteva fare, poi ci ha ripensato: Il 14 agosto il presidente Pasquale Tridico è stato audito dalla commissione Lavoro della Camera perché facesse i nomi. Ma il centrodestra, inclusa Italia Viva, ha processato lui: come se la colpa non fosse dei furbastri, ma di chi li aveva scoperti. Così Tridico i nomi non li ha fatti, anche perché il Garante gli ha inviato una seconda delibera, tanto pilatesca quanto minatoria: “Spetta all’Inps verificare caso per caso, ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Travaglio e i deputati con il bonus: «Arrendetevi, siete circondati») Playhitmusic - - sandroarca55 : RT @florastr: ma vi immaginat se q/invece che a conte2 fosse successo a Renzi coinvolti i suoi parenti?su conte2 nessun manifesto del trav… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio deputati Travaglio e i deputati con il bonus: «Arrendetevi, siete circondati» next BOTTA e RISPOSTA SUL REFERENDUM/ Le ragioni del No e le ragioni del SI a confronto in due lettere di Alfiero Grandi e Marco Travaglio

Come votare, il 20 settembre, al Referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari? C’è il rischio, per molti italiani, di non avere chiare le ragioni per esprimersi con il SI a favore de ...

Referendum: Alfiero Grandi per il NO, Marco Travaglio per il SI

Caro direttore, le ragioni del referendum costituzionale sono quasi ignote. Sull’onda del populismo montante si è individuato nel taglio dei parlamentari l’obiettivo n.1. Sì, i parlamentari hanno fatt ...

Come votare, il 20 settembre, al Referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari? C’è il rischio, per molti italiani, di non avere chiare le ragioni per esprimersi con il SI a favore de ...Caro direttore, le ragioni del referendum costituzionale sono quasi ignote. Sull’onda del populismo montante si è individuato nel taglio dei parlamentari l’obiettivo n.1. Sì, i parlamentari hanno fatt ...