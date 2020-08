Torvaianica, botte da orbi all’ingresso di Zoomarine: calci e pugni davanti ai bambini (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) botte, pugni, calci, urla. Una vera e propria rissa quella avvenuta all’esterno del parco acquatico Zoomarine di Torvaianica il 22 agosto scorso. C’è chi prova a dividere il gruppetto furioso e chi è senza parole e guarda la scena. Che sembra quasi surreale. E tra i calci che volano sotto gli occhi increduli di tanti bambini, una donna resta stesa a terra. Forse un mancamento, non sembra essere stata colpita. Eppure, questo non blocca i due litiganti che continuano imperterriti a picchiarsi. Fino a quando non interviene un uomo che, finalmente, li divide. Non si sa cosa abbia scatenato tanta ira e cosa sia realmente accaduto. Quello che è certo è che non è stato dato di certo il buon esempio ai tanti piccoli che erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

