Tenet - recensione (Di martedì 25 agosto 2020) Chi è Christopher Nolan? Internet ci dice che è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico nato a Londra il 30 luglio 1970. Ma in realtà è molto di più: è una delle menti più brillanti che la cinematografia abbia mai avuto.Sia chiaro, i suoi film possono piacere come non piacere, ma è fuori discussione che a lui dobbiamo alcune delle sceneggiature più complesse e articolate, ma anche avvincenti e affascinanti, che si siano mai viste sul grande schermo.A questo punto, però, dobbiamo anche distinguere di quale Nolan stiamo parlando in questa sede. Non certo quello della dozzinale trilogia dedicata a Batman, che probabilmente ha diretto con la mano destra e sceneggiato con la sinistra. Non quello di Dunkirk, ben filmato, ben interpretato ma la cui paternità, in un ipotetico blind test, ... Leggi su eurogamer

Agonista : A tempo di record, eccovi la mia recensione di #TENET Tenet. Buona lettura! - Eurogamer_it : Abbiamo visto #Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Capolavoro? Scopritelo nella nostra recensione! - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | Il mondo invertito e il paradosso di #ChristopherNolan: ma com’è #TENET? Un film ambizioso e colossale che gioc… - xtravaganza95 : Scrivere la recensione di #TENET dopo una singola visione del film, evitando spoiler o spiegoni è stata un’impresa… - CineFacts_ : Tenet non è solo un film visionario, ma una pellicola che è destinata a ritagliarsi uno spazio nella Storia del Cin… -