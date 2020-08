Spazio: ennesimo rinvio per Vega, lancio fissato al 1° settembre (Di martedì 25 agosto 2020) E’ stato rimandato per la 6ª volta il lancio di Vega, a causa del maltempo e dei venti in alta quota: la nuova data è stata fissata questa volta per il 1° settembre, ha reso noto l’Agenzia Spaziale Europea, citando Arianespace, che gestisce i voli dalla base europea di Kourou. Inizialmente il lancio era stato fissato per il 18 giugno, e poi spostato più volte, fino al 17 agosto, a causa del maltempo. Se non ci saranno altri imprevisti e la situazione meteo sarà favorevole, il lanciatore dell’ESA, costruito in Italia da Avio, partirà da Kourou con a bordo 53 mini satelliti grazie al sistema Ssms (Small Spacecraft Mission Service): si tratta di un un dispenser modulare che consente di inviare in orbita contemporaneamente un grande numero ... Leggi su meteoweb.eu

