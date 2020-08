Sono 182 i contagi in un magazzino Aia di Treviso (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Al termine di un vertice tenutosi oggi in prefettura a Treviso sindacati, lavoratori, azienda sanitaria e dirigenti del Gruppo Veronesi hanno deciso che l'azienda Aia di Vazzola (Treviso) resterà aperta nonostante il maxi focolaio che conta ad oggi 182 casi. Previsti termoscanner, sanificazione continua e turni di lavoro ridotti del 50%. Nel sito, dove lavorano 700 addetti tra diretti e indiretti, la settimana scorsa erano stati trovati i primi 20 casi di positivita' al Covid19, saliti poi a 125 e a 182 nei due successivi screening. Leggi su agi

