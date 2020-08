Sindrome premestruale: cos’è, sintomi, cosa fare e non fare (Di martedì 25 agosto 2020) Qualche giorno prima del ciclo mestruale sette donne su dieci presentano problemi fisici e psicologici che si riflettono sulla loro vita lavorativa e in quella intima. Trovi tutto ciò che c’è da sapere sulla Sindrome premestruale nelle spiegazioni date dagli specialisti di Smart Clinic – Gruppo San Donato di Milano. La Sindrome premestruale riguarda 7 donne su 10 e per 1 donna su 10 può avere impatti rilevantiArticolo completo: Sindrome premestruale: cos’è, sintomi, cosa fare e non fare dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Droghino : RT @SonoElfo: Donne con sindrome: -Premestruale -Mestruale -Postmestruale Praticamente l'uomo ha 1 ora al mese per non esser mandato subi… - mariamasi14 : @Comune_Bastione @ZeniaConfusa Io avrei fatto il congedo da sindrome premestruale. Io personalmente mordo in quei giorni. - cicciomtv : RT @SonoElfo: Donne con sindrome: -Premestruale -Mestruale -Postmestruale Praticamente l'uomo ha 1 ora al mese per non esser mandato subi… - elenykke : RT @SonoElfo: Donne con sindrome: -Premestruale -Mestruale -Postmestruale Praticamente l'uomo ha 1 ora al mese per non esser mandato subi… - Juveebastaaa : RT @SonoElfo: Donne con sindrome: -Premestruale -Mestruale -Postmestruale Praticamente l'uomo ha 1 ora al mese per non esser mandato subi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome premestruale Gravidanza senza sintomi: possibile essere incinta senza sintomi? alfemminile.com Come capire se sei incinta: i sintomi e i primi accorgimenti

Come capire se sei incinta? Ecco alcuni consigli da seguire se pensi di essere incinta e i segnali da tenere d'occhio.

Come capire se sei incinta

Il tema di maggior interesse tra le donne è quello che riguarda i primi sintomi di gravidanza e come capire se si è in dolce attesa. Per alcune è una sorpresa, altre, invece, lo hanno programmato attr ...

Come capire se sei incinta? Ecco alcuni consigli da seguire se pensi di essere incinta e i segnali da tenere d'occhio.Il tema di maggior interesse tra le donne è quello che riguarda i primi sintomi di gravidanza e come capire se si è in dolce attesa. Per alcune è una sorpresa, altre, invece, lo hanno programmato attr ...