Sharon Stone loda Zingaretti: 'Il vaccino è un bene comune' (Di martedì 25 agosto 2020) "Sono contento di questo messaggio che abbiamo ricevuto da Sharon Stone. Confermo: siamo parte della grande alleanza internazionale che vuole il vaccino anti Covid bene comune!". Così il governatore ... Leggi su globalist

Sharon Stone ringrazia Nicola Zingaretti: "Grazie Italia per il vaccino bene comune" Sharon Stone ha ringraziato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per aver deciso di rendere pubblico ...