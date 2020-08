Settembre SHOCK: subito Autunno, esplosivo maltempo (Di martedì 25 agosto 2020) I colleghi, giustamente, stanno iniziando a sciogliere la prognosi. Considerate che all’inizio del peggioramento meteo mancherebbero – è bene continuare a utilizzare il condizionale – 6 giorni. Il 31 agosto, ultimo giorno d’Estate (sul calendario meteorologico ovviamente), potrebbe succedere di tutto. Anzi, in Europa succederà di tutto o se preferite sta già succedendo. Ne abbiamo parlato abbondantemente, ma è bene ricordarci che lo schema barico sta già variando. Volendo semplificare il tutto possiamo dirvi che l’Europa si sta già preparando ad accogliere l’Autunno. Sì, esatto, l’Autunno è dietro l’angolo. Brusco calo delle temperature a inizio Settembre. L’ampia depressione che prenderà il ... Leggi su meteogiornale

Maura05031294 : Donald Trump shock sull'11 settembre: 'Quelli non erano aerei ma bombe' - micioruffi : RT @Miti_Vigliero: Da ricordare al momento del voto a settembre Genova Coronavirus shock in Comune, in scena la commissione consiliare con… - soltantochiara : Tra dieci giorni sarà il primo settembre e io sparerò a tutto volume in ogni dove La fine dell'estate dei Thegiorna… - grondoamore : Oggi ho visto il mio nipotino 6enne per la prima volta con la mascherina (in video perché da Bergamo non si sono sp… - davidechittari : Proposta shock per il rientro a settembre nelle scuole: mettete il sapone nei bagni. In 5 anni di superiori non l'h… -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre SHOCK Settembre SHOCK: subito Autunno, esplosivo maltempo Meteo Giornale Riparti alla grande con PlayStation: sconti su giochi PS4 e DualShock

Fino al 6 settembre Sony lancia la promozione Riparti alla grande con PlayStation, che vi permetterà di acquistare una selezione di giochi per PS4 a partire da 14.99 euro, in offerta anche il controll ...

Riparti alla grande con PlayStation, la nuova promozione offre sconti su giochi PS4 e DualShock 4

Sony ha avviato in queste ore una nuova promozione chiamata Riparti alla grande con PlayStation, che offre diversi titoli e accessori per PlayStation 4 in sconto ad un prezzo più basso del solito. Fin ...

Fino al 6 settembre Sony lancia la promozione Riparti alla grande con PlayStation, che vi permetterà di acquistare una selezione di giochi per PS4 a partire da 14.99 euro, in offerta anche il controll ...Sony ha avviato in queste ore una nuova promozione chiamata Riparti alla grande con PlayStation, che offre diversi titoli e accessori per PlayStation 4 in sconto ad un prezzo più basso del solito. Fin ...