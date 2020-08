Ristoratore suicida nel suo locale a Firenze: “In ansia per i pochi guadagni dopo il lockdown” (Di martedì 25 agosto 2020) Ristoratore suicida nel suo locale a Firenze. “In questo periodo stava lavorando poco, come tutti noi. Temeva di non riuscire più a pagare, di aver fatto dei sacrifici inutilmente” ha raccontato un collega del 44enne Ristoratore fiorentino suicida nel suo locale durante lo scorso weekend. Il quarantaquattrenne è stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio si sabato scorso proprio nella sua attività commerciale nel centro storico di Firenze. Problemi finanziari sempre più gravi dopo alcuni investimenti nel suo locale fatti poco prima del lockdown e il crollo dei ricavi del ristorante proprio a seguito del blocco e della mancanza di clienti, è quello che preoccupava in ... Leggi su limemagazine.eu

