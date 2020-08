Regionali 2020: chi vincerà secondo i sondaggi, regione per regione (Di martedì 25 agosto 2020) Veneto e Liguria al Centrodestra, Campania e Toscana al Centrosinistra. Ancora non è chiaro da che parte si schiereranno Puglia e Marche. Quella del 20 e del 21 settembre, la sfida delle prime elezioni Regionali post Coronavirus, potrebbe finire in un pareggio. Tre Regioni al Centrodestra, tre Regioni al Centrosinistra. A sostenerlo è il sondaggista e docente dell’Università Cattolica di Milano Alessandro Amadori, intervistato da Affaritaliani proprio sulle Regionali 2020. >>Leggi anche: sondaggi Italexit, Paragone ago della bilancia: con lui il Centrodestra vince Elezioni Regionali 2020, Luca Zaia è il favorito in Veneto In Veneto non si parla che di Luca Zaia. L’attuale governatore, dopo aver gestito piuttosto bene ... Leggi su urbanpost

Viminale : #Elezioni2020 regionali e amministrative: consulta on line le #Faq della direzione centrale per i Servizi Elettoral… - Open_gol : Puglia, bonus matrimoni e Puglia Muslim Friendly. Emiliano si inimica contemporaneamente comunità lgbtq+ e destra - fattoquotidiano : Regionali, in Puglia Forza Italia candida l’ex assessore di Emiliano. E pure il consigliere indagato col governator… - Virus1979C : Regionali Campania 2020, il caso del messaggio vocale del sindaco: «Votate De Luca, abbiamo un debito da saldare» - LorenzoTonion : RT @trevisotoday: Regionali 2020, ammesso il contrassegno della lista Rubinato -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Elezioni Regionali 2020: Tutti i candidati e le liste che troveremo sulla scheda elettorale OK!Mugello. Notizie cronaca attualità La Fiera d'Ottobre si farà: al vaglio l'uso della mascherina anche prima delle 18

ROVIGO. La Fiera d’Ottobre si farà. L’Amministrazione del sindaco Gaffeo conferma l’iter per l’organizzazione del tanto atteso evento che ogni anno porta in città circa 280 bancarelle di operatori pro ...

Spiagge friulane, proroga fino al 2033 ma nessuna gara per i gestori: ecco come funzionano le concessioni

I soggetti coinvolti hanno chiuso il mercato a qualsiasi progetto di sviluppo alternativo, sicuri di un’opacità informativa (neanche l’ombra di resoconti puntuali su quanto speso e di quanto reso per ...

ROVIGO. La Fiera d’Ottobre si farà. L’Amministrazione del sindaco Gaffeo conferma l’iter per l’organizzazione del tanto atteso evento che ogni anno porta in città circa 280 bancarelle di operatori pro ...I soggetti coinvolti hanno chiuso il mercato a qualsiasi progetto di sviluppo alternativo, sicuri di un’opacità informativa (neanche l’ombra di resoconti puntuali su quanto speso e di quanto reso per ...