PS5 e Xbox Series X: i giochi next-gen frenati da PS4 e Xbox One? (Di martedì 25 agosto 2020) I prossimi titoli next-gen per Xbox Series X e PS5 sarebbero frenati dalle console current-gen, hanno detto diverse fonti a Ryan McCaffrey di IGN.Il giornalista di IGN ha parlato della questiOne su Twitter. Come hanno già affermato varie fonti, l'hardware obsoleto di PS4 e Xbox One impedirebbe agli sviluppatori di mostrare ciò che è veramente possibile sulle due next-gen."Ho parlato con abbastanza persOne. Potrebbe avere senso per alcuni giochi, ma non per degli AAA, per produzioni ad alto budget che vendono sistemi", ha detto McCaffrey.Leggi altro... Leggi su eurogamer

