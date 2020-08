PS5 e Xbox Series X avranno un prezzo elevato secondo un noto rivenditore (Di martedì 25 agosto 2020) PS5 e Xbox Series X dovrebbero inaugurare la next-gen durante le prossime festività natalizie. Al momento del lancio, si prevede che entrambe le console offrano fedeltà visiva di fascia alta, tempi di caricamento rapidissimi e la tecnologia di ray tracing che in precedenza si trovava solo su PC di fascia alta. Sappiamo praticamente tutto ciò che c'è da sapere sulle console dal punto di vista tecnico, tuttavia, i fan stanno ancora aspettando la rivelazione più importante: il prezzo.Man mano che ci avviciniamo alla finestra di lancio, numerosi rivenditori avrebbero svelato il prezzo delle due macchine che sembrerebbe abbastanza alto, e anche Best Buy sembra in linea con i potenziali prezzi emersi, dato che ha fissato PS5 e Series X intorno a $ 499. Le pagine del negozio ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un noto rivenditore svela un prezzo elevato per #PS5 e #XboxSeriesX. - Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War, l'upgrade a PS5 e Xbox Series X non è gratuito - Lollowitz : RT @Multiplayerit: PS5 e Xbox Series X limitate dai giochi cross-gen: ormai lo dicono in tanti - Multiplayerit : PS5 e Xbox Series X limitate dai giochi cross-gen: ormai lo dicono in tanti - IfUSeekSteven : @supersocrates No, Xbox Series X uscirà in formato standard e avrà probabilmente una versione più economica con chi… -