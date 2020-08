NBA Playoff 2020, Denver Nuggets-Utah Jazz: data, canale e orario gara-5 (Di martedì 25 agosto 2020) Denver Nuggets-Utah Jazz, gara-5 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Al termine del quarto atto la banda di coach Snyder si è portata a un solo trionfo dalla semifinale di Conference e dall’eliminare Jokic e compagni: il punteggio finale è stato caratterizzato da due prestazioni monstre di Donovan Mitchell (51 punti) e Jamal Murray (50 punti e 11 rimbalzi). Dopo un primo tempo equilibrato, gli Jazz hanno allungato significativamente nel terzo quarto e sono stati poi bravi a difendere il vantaggio. La sensazione è che abbiano ora la netta inerzia della serie, ma mai scommettere contro i ragazzi di Malone. Ricordiamo che la vincente di questa serie sfiderà la vincente tra Los Angeles Clippers e Dallas ... Leggi su sportface

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Miami chiude la serie, Lakers e Bucks la ipotecano, OKC fa 2-2 #SkyNBA #NBA - sportface2016 : #NBAPlayoffs Kristaps #Porzingis dà nuovamente forfait: il lettone salterà gara-5 contro i #Clippers - sportli26181512 : Playoff NBA, Porzingis non ce la fa: fuori per infortunio anche in gara-5: Il lungo dei Dallas Mavericks non ha anc… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Denver Nuggets-Utah Jazz, gara-5: data, orario, canale e diretta streaming - readyplayer1__ : Sì, siamo da titolo; ecco come Boston, dopo il 4-0 con Phila, lancia la sfida all'Nba -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff “Sì, siamo da titolo”: ecco come Boston, dopo il 4-0 con Phila, lancia la sfida all’Nba La Gazzetta dello Sport Fenomeno Doncic, tutta la Nba è ai piedi del fuoriclasse sloveno

Prima della palla a due aveva già vinto una partita a parte, che definiremmo contro un razzismo alla rovescia: Montrezl Harrell dei Los Angeles Clippers nella gara precedente l’aveva definito «white b ...

Basket NBA orari diretta tv match dal 25 al 27 Agosto

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette ...

Prima della palla a due aveva già vinto una partita a parte, che definiremmo contro un razzismo alla rovescia: Montrezl Harrell dei Los Angeles Clippers nella gara precedente l’aveva definito «white b ...È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette ...