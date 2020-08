Meteo validità 15 giorni: Settembre inizio con BURRASCA autunnale (Di martedì 25 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni La linearità tenuta dai modelli matematici di previsione è notevole. Da giorni, ormai, ci dicono che il mese di Settembre – che per convenzione internazionale segnerà l’avvio dell’Autunno – potrebbe esordire all’insegna di pessime condizioni Meteo. Condizioni Meteo pesantemente autunnali, ovvero maltempo e temperature al di sotto delle medie stagionali. Parleremo dettagliatamente di quel che ci aspetta, ma in sede di premessa dobbiamo rimarcare un elemento non trascurabile: l’accordo tra i modelli. Quanto gli autorevoli centri di calcolo internazionali percorrono gli stessi binari significa che il trend evolutivo potrebbe concretizzarsi. Significa che le possenti variazioni ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo validità Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web