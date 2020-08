Masters 1000 Cincinnati, Djokovic: “Fisicamente non sono ancora al 100%” (Di martedì 25 agosto 2020) Buona la prima per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha sconfitto in due set Ricardas Berankis col punteggio di 7-6(2), 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Lo ha fatto nonostante il fastidio al collo che lo sta “accompagnando da quattro giorni“. “Oggi mi ha dato fastidio – ha spiegato Djokovic in conferenza stampa – anche per questo ho commesso molti doppi falli. Non sono ancora al 100% della mia condizione, ma va meglio. Spero che dopo la partita di stasera (il collo, ndr) non reagisca con una infiammazione, non so cosa potrà accadere ma sono ottimista. I fisioterapisti stanno facendo il possibile, domani vedremo come starò“. Poi sui campi: “sono veloci, ... Leggi su sportface

