Masters 1000 Cincinnati 2020: buona la prima per Djokovic, sconfitto Berankis (Di martedì 25 agosto 2020) Novak Djokovic ha sconfitto in due set Ricardas Berankis, attraverso il risultato di 7-6(2), 6-4 e al termine di un incontro appassionante e sostanzialmente equilibrato, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Il tennista serbo ha palesato alcune difficoltà al servizio, soprattutto nelle fasi iniziali dei due set, vanificate da sue straordinarie reazioni emotive: trovate tattiche di alto livello e opponente alle corde, in più occasioni, con conseguente successo al tie-break del primo parziale. Successivamente Berankis ha nuovamente conquistato importanti vantaggi, prima sopra 2-0 e poi 4-2, insidie neutralizzate da Djokovic mediante le medesime modalità precedentemente ... Leggi su sportface

