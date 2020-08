LIVE - ADL, Gattuso, Giuntoli ed Edo DL in conferenza: tra poco su TN (Di martedì 25 agosto 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE15.04 - Presenti, oltre ad ADL e Gattuso, anche il presidente dell'Abruzzo, il sindaco di Castel di Sangro, il ds Giuntoli ed il vice-presidente Edo DL15. Leggi su tuttonapoli

LuigiLiccardo6 : RT @antonio_gaito: Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli - BelpassoAlberto : RT @antonio_gaito: Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli - MondoNapoli : LIVE conferenza - ADL e Gattuso: le loro parole fra poco su MondoNapoli - - antonio_gaito : Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli - infoitsport : RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, giorno 1: seduta pomeridiana. Partite a campo ridotto, il primo gol per Osimhen e… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE ADL

Zazoom Blog

Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e prima conferenza stampa con protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rino Gattuso. Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e pr ...da Castel di Sangro, Antonio Gaito - E' iniziato il ritiro 2020 e Tuttonapoli.net, come sempre, ve lo racconterà in tempo reale giorno dopo giorno. Qui il Napoli svolgerà la preparazione estiva, per p ...