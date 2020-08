Le Superchicche, The CW lavora a una versione live action con Diablo Cody e Greg Berlanti (Di martedì 25 agosto 2020) The CW prepara una versione live action de Le Superchicche Le Superchicche – The Powerpuff Girls sono pronte per diventare una serie tv in carne ed ossa. La serie animata di Cartoon Netowrk con tre piccole eroine dell’asilo Blossom, Bubbles e Buttercup o Lolly, Dolly e Molly in italiano, diventeranno eroine ventenni per il pubblico The CW. La rete più giovane e con più eroi della tv, si prepara così ad aggiungerne altre tre, sempre che il progetto finisca per avere il via libera. Diablo Cody (Juno, United States of Tara) e Heather Regnier (Veronica Mars) stanno lavorando con Brelanti Productions e Warner Bros Tv per realizzare l’adattamento. Nella versione animata creata da Carig McCracken, le tre ... Leggi su dituttounpop

