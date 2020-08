Inter, Zazzaroni: “Marotta ha fatto l’impossibile per sostenere Conte” (Di martedì 25 agosto 2020) “Ho provato a entrare nella testa di Marotta: non è stato facile, è stato inutile. Troppi pensieri e tutti insieme poi. Beppe aveva ben altre aspettative: era riuscito a portare all’Inter l’allenatore di garanzia, il tecnico-scudo, dopo essersi liberato con molte difficoltà dei carichi pesanti e da Zhang s’era fatto affidare un mandato relativamente ampio. Posso garantire che Marotta ha fatto l’impossibile per sostenere l’allenatore”. Queste le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni in merito alla situazione in casa Inter. “L’abbiamo provato anche sulla nostra pelle quando per un ‘esaurito’ sfuggito a un lettore Interista nella posta di Cucci (sono altri gli ... Leggi su sportface

