Inter, Antonio Conte rimane: decisiva la mediazione di Zhang (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte rimane alla guida della panchina nerazzurra. Dopo oltre tre ore di incontro con il presidente Steven Zhang, l’amministratore delegato Marotta, l’amministratore delegato Antonello, il direttore sportivo Piero Ausilio, l’allenatore leccese ha deciso di rimanere sulla panchina nerazzurra. “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo – si legge in un comunicato ufficiale nerazzurro – nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto. Leggi su sportface

Antonio Conte ha avuto un colloquio di circa tre ore con il presidente dell'Inter, Zhang. I due hanno preso una decisione definitiva. I tifosi dell'Inter sono da tempo con il fiato sospeso. Antonio Co ...È in corso l'incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter. Un faccia a faccia per decidere la permanenza di Conte sulla panchina nerazzurra o un possibile divorzio. All'incontro sono presenti ...