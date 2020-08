Iliad installa tante nuove simbox in sei regioni (Di martedì 25 agosto 2020) Anche nei mesi estivi il team di Iliad ha continuato ad installare nuove simbox in lungo e in largo per il Paese. Ecco le ultime della serie L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Iliad a breve concluderà il suo Simbox Tour partito da Milano il 18 luglio con l’obiettivo di raggiungere nuovi potenziali utenti di telefonia mobile nelle principali località di vacanza e balneari. L ...

Iliad migliora la copertura di rete

Iliad fa un ulteriore step nel miglioramento della copertura di rete potenziando la rete proprietaria. Al momento del suo debutto in Italia, l’operatore francese si è appoggiato anche a WindTre, ma l’ ...

