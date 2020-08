Elisa di Rivombrosa, Dodicesima Puntata: Trappola Contro Fabrizio! (Di martedì 25 agosto 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Dodicesima Puntata: la Scalzi è disperata per la condanna ricevuta da Fabrizio, mentre Alvise dimostra tutta la sua crudeltà con Anna ma anche con il povero Martino… Sta per volgere al termine Elisa di Rivombrosa, arrivata alla sua Dodicesima Puntata. La fiction ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate ed ora si sta avvicinando il gran finale, anche se i problemi per Elisa e Fabrizio continueranno ad essere moltissimi. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa: dove eravamo rimasti Lucrezia è furiosa all’idea che Elisa possa diventare la moglie di ... Leggi su uominiedonnenews

ToniaCate : RT @Can_Ozge79: Cosa ho letto? Ma che non si permettano di paragonare l'amore di C e S con Fabrizio Ristori ed Elisa di Rivombrosa,non l'ho… - In_differente_m : Non capite i danni che ha causato il covid-19. Nessuna nuova serie è stata girata, niente, tutto sospeso! Cazzo gua… - luciaIZV : RT @Can_Ozge79: Cosa ho letto? Ma che non si permettano di paragonare l'amore di C e S con Fabrizio Ristori ed Elisa di Rivombrosa,non l'ho… - DeanGaia : RT @Can_Ozge79: Cosa ho letto? Ma che non si permettano di paragonare l'amore di C e S con Fabrizio Ristori ed Elisa di Rivombrosa,non l'ho… - Mariademattei12 : RT @Anna19725: @Can_Ozge79 @mariagraziafusa Mo e' uscita Elisa di Rivombrosa ? ???????? -