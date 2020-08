Coronavirus, due pazienti europei contagiati per la seconda volta (Di martedì 25 agosto 2020) Due pazienti europei contagiati per la seconda volta dal Coronavirus: la notizia giunge dall’Olanda e Belgio, dove si sono verificati i due casi. Questo sviluppo segue la notizia di un un uomo a Hong Kong ricontagiato quattro mesi e mezzo dopo la guarigione. Oggi le informazioni su un paziente in Olanda e un altro in Belgio sono stati ricontagiati dal virus. L’emittente olandese Nos ha citato il virologo Marion Koopmans, che ha sottolineato che il paziente in Olanda era una persona anziana con un sistema immunitario indebolito. “Che qualcuno salti fuori con una reinfezione, non mi rende nervosa”, ha detto. “Dobbiamo vedere se succede spesso”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Silvio Berlusconi negativo al coronavirus: due tamponi dopo l’incontro con Flavio Briatore Il Fatto Quotidiano Coronavirus: due nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Due nuovi casi positivi al coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino del ministero della Sanità. Gli attualmente contagiati salgono a 1 ...

Coronavirus nel Lazio, oggi 143 nuovi casi. D’Amato: ‘la curva epidemiologica...

Asl Roma 2: 21 i casi nelle ultime 24h e tra questi due con link dalla Sardegna e due casi contatti di casi già noti e isolati. I restanti diciassette casi hanno l’indagine epidemiologica in corso; As ...

