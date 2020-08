Contagi ancora in calo: 878. 4 i morti. Briatore ricoverato per Covid. Al Billionaire 63 nuovi positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Scendono ancora i Contagi per il Covid in Italia: sono 878, contro i 953 di ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Invariato, invece, il numero dei morti: 4 come ieri. I tamponi sono stati ... Leggi su tg.la7

rtl1025 : ?? Calano ancora i contagi per il #COVID19 in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono sta… - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - Fabio19653763 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rallenta ancora la crescita dei contagi: 878 in 24 ore #coronavirusitalia - PaoloGrassi13 : RT @ferdinantripodi: ?? Calano ancora i contagi per il #COVID19 in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ult… -