Capri: “Utilizziamo l’app Immuni per scongiurare un nuovo lockdown” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Le giunte dei Comuni di Capri ed AnaCapri hanno approvato, con due specifiche delibere, il progetto “Isola di Capri e Immuni”, che, come si legge in una nota “rappresenterà un nuovo strumento di difesa dall’emergenza Covid-19”. Il progetto è “nato da una sollecitazione lanciata dalla delegazione isolana dell’unione nazionale consumatori, e in seguito promosso dalle amministrazioni di AnaCapri e Capri sotto la supervisione di Stefano Denicolai, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare la conoscenza e la diffusione dell’app “Immuni” sul territorio isolano, aumentando così proporzionalmente ... Leggi su anteprima24

