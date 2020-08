Briatore paga l’ospedale e non finisce nel reparto Covid: “Dipendenti San Raffaele preoccupati” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, non si trova nel reparto Covid. A riportare la notizia è il settimanale L’Espresso, che ha divulgato oggi la notizia sul ricovero dell’imprenditore per Coronavirus. “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone”, ha scritto in una nota lo staff dell’imprenditore. “Flavio Briatore – specifica il comunicato – domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico”. Secondo quanto riporta ... Leggi su tpi

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - Dontlookback81 : RT @Cartabellotta: Chi ha tanti soldi e buoni amici puó curasi dove vuole, ma ?? senza mettere a rischio #salute di operatori sanitari e pa… - giulioenrico : RT @LirioAbbate: Flavio #Briatore ha il #coronavirus paga l'ospedale e non va nel reparto #COVID19 mettendo in pericolo gli operatori sanit… - tamistars : Altro esempio. Il capitalismo uccide. - aranciaverde : RT @Cartabellotta: Chi ha tanti soldi e buoni amici puó curasi dove vuole, ma ?? senza mettere a rischio #salute di operatori sanitari e pa… -