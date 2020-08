Barcellona, riunione di emergenza per parlare del futuro di Messi (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi dice addio al Barcellona: il presidente Josep Maria Bartomeu convoca una riunione di emergenza Lionel Messi ha comunicato al Barcellona la propria volontà di trasferirsi in un altro club immediatamente, esercitando l’opzione per la risoluzione del contratto entro il 2021 come da accordi. Stando a quanto riportato dalla stampa catalana, il presidente Josep Maria Bartomeu avrebbe convocato una riunione di emergenza dei vertici societari per valutare la richiesta del fuoriclasse argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Giornata epocale nella storia del Barcellona: Leo Messi ha deciso che lascerà ufficialmente il club blaugrana. Una scelta con effetti immediati, visto che dalla Catalogna sono certi che l’attaccante a ...

