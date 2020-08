Barcellona, addio Messi: tifosi in strada inferociti: “Bartomeu dimettiti” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la richiesta di Messi di lasciare Barcellona, il direttivo del club si è scagliato contro il presidente Josep Bartomeu. Alcuni membri hanno richiesto a gran voce le sue dimissioni, altri hanno rinunciato ai propri incarichi. La situazione si infiamma con i tifosi che sono scesi in strada e gridano "Bartomeu, dimisió!". Barcellona, addio Messi: tifosi in strada inferociti: “Bartomeu dimettiti” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

