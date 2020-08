Ballando con le stelle, due casi di coronavirus nel cast: programma sospeso (Di martedì 25 agosto 2020) La produzione di Ballando con le stelle è sospesa dopo che due concorrenti sono risultati positivi al coronavirus. Guai in vista per Milly Carlucci. La nuova edizione di Ballando con le stelle infatti è stata sospesa: due concorrenti sono positivi al coronavirus. Si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron: entrambi hanno ricevuto l’esito positivo del tampone e si trovano in isolamento. Al momento lo studio di Ballando è chiuso per permettere la sanificazione degli ambienti. Non è ancora chiaro come riprenderà il programma, che ha già subito uno slittamento la scorsa primavera a causa del lockdown. Anche la data del 12 settembre non sembra più certa: tutto dipenderà dall’esito dei ... Leggi su bloglive

