25 agosto: in Fvg 309 positivi, 9 nuovi contagi e nessun decesso (Di martedì 25 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 309 (7 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Oggi sono stati rilevati 9 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.651: 1.455 a Trieste, 1.144 a Udine, 803 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 7 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.994, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 283. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. I dati sono stati forniti dal vicegovernatore con delega alla Salute. Leggi su udine20

habanerofficial : ?@GiuseppeConteIT? ?@luigidimaio? #lamorgese direi che la #slovenia ha rotto i coglioni? Intervenite?… - il_razza : RT @IlFriuli: La mappa degli #autovelox e dei #tutor in #Fvg Il calendario dei servizi di rilevamento in regione fino a domenica 30 agosto… - IlFriuli : La mappa degli #autovelox e dei #tutor in #Fvg Il calendario dei servizi di rilevamento in regione fino a domenica… - Lichtung5 : RT @MonachinoSimone: Contagi del 24 Agosto per regione: 110(LOMBARDIA)+40(PIEMONTE)+116(EMILIA)+116(VENETO)+44(TOSCANA)+26(LIGURIA)+146(LAZ… - MonachinoSimone : Contagi del 24 Agosto per regione: 110(LOMBARDIA)+40(PIEMONTE)+116(EMILIA)+116(VENETO)+44(TOSCANA)+26(LIGURIA)+146(… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto Fvg Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Coronavirus, tornano a salire i contagi in regione: i nuovi positivi tutti in Friuli

Tornano a salire leggermente i contagi dopo l'abbassamento della curva di ieri: le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 309 (7 più di ieri). Due sono i pazienti ch ...

"O che arde", il film premiato al Festival di Cannes arriva a Udine grazie a Suns Europe

Sabato 29 agosto, il film sarà proiettato per la prima volta in regione ai Giardini Loris Fortuna di Udine (in caso di maltempo al Visionario). La pellicola, realizzata nel 2019 grazie a una coproduzi ...

Tornano a salire leggermente i contagi dopo l'abbassamento della curva di ieri: le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 309 (7 più di ieri). Due sono i pazienti ch ...Sabato 29 agosto, il film sarà proiettato per la prima volta in regione ai Giardini Loris Fortuna di Udine (in caso di maltempo al Visionario). La pellicola, realizzata nel 2019 grazie a una coproduzi ...