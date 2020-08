WWE SummerSlam 2020 – Riappare Roman Reigns dopo 6 mesi, trionfi per The Fiend e Drew McIntyre (Di lunedì 24 agosto 2020) Spettacolo, emozioni e colpi di scena all’Amway Center di Orlando, dove nella notte si è svolta la WWE SummerSlam 2020 con il grande ritorno di Roman Reigns, salito sul ring per attaccare The Fiend dopo il successo contro Braun Strowman, utile per prendersi il titolo di campione WWE. Assente dall’inizio della pandemia di Coronavirus, Big Dog si ripresenta con l’obiettivo di riprendersi la cintura di campione di SmackDown, mettendosi alle spalle un periodo buio. Drew McIntyre invece si conferma detentore della WWE Championship, superando Randy Orton in un grande incontro, forse il migliore dell’intera serata. Seth Rollins vs famiglia Mysterio Il primo incontro di serata coincide con lo Street Fight ... Leggi su sportfair

