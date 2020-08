Viminale, sui migranti serve collaborazione e grande senso di responsabilità. “La sicurezza delle comunità locali è l’obiettivo prioritario” (Di lunedì 24 agosto 2020) “La gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità per dare risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali. La sicurezza, anche sotto il profilo sanitario, delle comunità locali è obiettivo prioritario del Viminale”. E’ quanto si legge in una nota del Viminale a proposito degli sbarchi delle ultime settimane e, in particolare, dei provvedimenti assunti dalla Regione Sicilia. Il ministero dell’Interno, guidato da Luciana Lamorgese (nella foto), sottolinea che “è da sempre direttamente impegnato per ridurre ... Leggi su lanotiziagiornale

