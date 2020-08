Vaccino coronavirus, al via oggi a Roma la sperimentazione sull’uomo (Di lunedì 24 agosto 2020) Vaccino coronavirus, al via oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo. Test finanziato dalla Regione Lazio e Ministero con otto milioni Inizia oggi presso l’Istituto di Malattie Infettiva Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo di un candidato Vaccino anti Covid-19. Il test avverrà su un volontario sano. Progettato dall’azienda Biotech Reithera di Castel Romano, il Vaccino è stato finanziato con otto milioni di euro da Regione Lazio e ministero della Ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Proprio perché finanziato anche dalla Regione, come aveva dichiarato la settimana scorsa, stamane si è recato ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Spallanzani: 'Se tutto va bene vaccino entro primavera' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Vaia: 'Se va tutto bene vaccino entro primavera' #VIDEO #ANSA - eziomauro : Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto - giannettimarco : RT @Affaritaliani: Vaccino italiano, al via sperimentazione Zingaretti: 'Dopo i test, sarà pubblico' - IlPrimatoN : Parte oggi la sperimentazione sui 90 volontari del vaccino 'made in Italy' sviluppato dallo Spallanzani con l'azien… -