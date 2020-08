Un bacio in acqua innesca aggressione omofoba a Cagliari (Di lunedì 24 agosto 2020) Cagliari, 24 AGO - Aggrediti verbalmente per un bacio mentre facevano il bagno, insultati con frasi omofobe e minacciati. È accaduto nella spiaggia del Poetto a Cagliari, vittima un infermiere di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MarinaPunto1 : RT @faffa42: Istruzioni rapide: donna e uomo si baciano: non sono affari tuoi due uomini si baciano: non sono affari tuoi due donne si ba… - faffa42 : Istruzioni rapide: donna e uomo si baciano: non sono affari tuoi due uomini si baciano: non sono affari tuoi due… - CorriereQ : Un bacio in acqua innesca aggressione omofoba a Cagliari - AnsaTrentinoAA : Un bacio in acqua innesca aggressione omofoba a Cagliari. Insulti a infermiere di Bolzano e al compagno, arriva la… - Trentin0 : Bacio in acqua a Cagliari, infermiere bolzanino vittima di aggressione omofoba. Frasi offensive e minacce per un 26… -