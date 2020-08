UFFICIALE Verona, arriva Cetin dalla Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo del difensore Mert Cetin dalla Roma Primo colpo in entrata per l’Hellas Verona di Ivan Juric. Il club gialloblù, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo di Mert Cetin dalla Roma. «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo – con opzione di riscatto – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997. Nato ad Ankara il 1° gennaio 1997, Mert Çetin (189 cm per 87 kg di peso forma) è cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirliği, squadra ... Leggi su calcionews24

calciomercatoit : ??#Roma - UFFICIALE: #Cetin ceduto al #Verona ?? ?? #CMITmercato - Fantacalcio : UFFICIALE - Verona, arriva Cetin dalla Roma: il comunicato - enzolampard : UFFICIALE: #Cetin passa dalla #Roma al #Verona in prestito con diritto di riscatto #Calciomercato - EuropaCalcio : #Verona, #Cetin ufficiale: arriva in prestito dalla #Roma - #EuropaCalcio - notiziasportiva : #Calciomercato, primo rinforzo per il #Verona: ufficiale l’arrivo di Cetin dalla #Roma -