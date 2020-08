Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia (Di lunedì 24 agosto 2020) Padre e figlio iniziano a litigare e quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si trasforma in una tragedia. Siamo in Australia, Chelsea Ireland e Lukasz Klosowski, entrambi 19enni, stavano trascorrendo il fine settimana nella fattoria del padre di lui, con altri parenti. Un riavvicinamento, quello tra Lukasz e il padre, Paul Klosowski, avvenuto da poco: il ragazzo è stato cresciuto dalla madre. A un certo punto i due uomini hanno cominciato a discutere e il genitore ha sparato al figlio e alla ragazza, Uccidendoli. Il 46enne è stato arrestato senza opporre resistenza. Ignote le cause del gesto: secondo la polizia, Lukasz e Chelsea, che stavano insieme già da tempo e convivevano ad Adelaide, si trovavano lì per quella che doveva essere una tranquilla riunione ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia - Vale_Deci : @djkatum @justmorewine E si uccide un uomo senza alcuna sicurezza? Avrebbero potuto fermarlo con altri mezzi. Persi… - voceditalia : Louisiana, polizia uccide afroamericano con undici colpi -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide colpi Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia Il Fatto Quotidiano Call of Duty: Modern Warfare giocato con una...batteria? La genialità di un giocatore è un successo sui social

Uno streamer di Call of Duty su Twitch di nome DeanoBeano ha recentemente unito due delle sue passioni: Modern Warfare e la batteria. I risultati, come ci si aspetterebbe, sono stati esilaranti ma anc ...

Riunione di famiglia finisce in tragedia in Australia, padre uccide figlio e fidanzata di 19 anni

Doveva essere una tranquilla riunione di famiglia dopo anni di lontananza tra padre e figlio, ma la cena si è trasforma in dramma quando il padre ha aggredito il figlio 19enne e la fidanzata del ragaz ...

Uno streamer di Call of Duty su Twitch di nome DeanoBeano ha recentemente unito due delle sue passioni: Modern Warfare e la batteria. I risultati, come ci si aspetterebbe, sono stati esilaranti ma anc ...Doveva essere una tranquilla riunione di famiglia dopo anni di lontananza tra padre e figlio, ma la cena si è trasforma in dramma quando il padre ha aggredito il figlio 19enne e la fidanzata del ragaz ...