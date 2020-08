Tuchel: «Thiago Silva per sempre il mio capitano» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa al termine della finale contro il Bayern Monaco Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato di Thiago Silva in conferenza stampa al termine della finale persa di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: «Su Thiago Silva posso dire che è stato il mio capitano. Ed è stato un piacere avere un capitano, un giocatore con questa personalità. La sua qualità è evidente ma la sua personalità..» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il grande sogno dell'emiro si è infranto. Un'altra volta. L'ennesima. Nove anni e 1,3 miliardi di euro in giocatori non sono bastati per concretizzare il grande disegno di Doha: prendere un club della ...

