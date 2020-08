Trump, spunta un audio rubato della sorella: “È crudele, bugiardo e privo di principi” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex giudice federale Maryanne Trump Barry, sorella di Donald Trump, ha definito il presidente degli Stati Uniti “crudele”, “bugiardo”, “senza principi” e quindi “inaffidabile”. A rivelarlo sono alcune registrazioni fatte di nascosto dalla nipote Mary Trump, autrice di un libro-scandalo sul presidente. Gli audio – 15 ore in totale – sono stati diffusi in esclusiva ieri dal Washington Post alla vigilia dell’inizio della convention repubblicana, in programma da oggi a giovedì. Nelle registrazioni Maryanne definisce il fratello un “moccioso” a cui lei faceva i compiti e che era entrato al college solo grazie ad un’altra persona che aveva sostenuto l’esame ... Leggi su tpi

