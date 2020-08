Trovata morta Simona Bimbi, il corpo in fondo a un dirupo. La donna era scomparsa da cinque giorni (Di lunedì 24 agosto 2020) Trovata morta Simona Bimbi, il corpo in fondo a un dirupo. Il cadavere di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) che aveva fatto perdere le proprie tracce da cinque giorni, è stato ritrovato questa mattina. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto da alcuni volontari, che da giorni sono impegnati nelle ricerche nel pisano. È stata riTrovata a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo a Chianni. È stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 ... Leggi su limemagazine.eu

lupettorosso76 : RT @mattinodinapoli: Brescia, ragazza di 24 anni trovata morta in casa dopo una festa con gli amici: ipotesi overdose - mattinodinapoli : Brescia, ragazza di 24 anni trovata morta in casa dopo una festa con gli amici: ipotesi overdose - nonela_radio : Ragazza di 24 anni trovata morta in casa durante una festa - infoitinterno : Dramma a Brescia, ragazza di 24 anni trovata morta in centro - infoitinterno : Brescia, 24enne trovata morta in centro: overdose tra ipotesi -